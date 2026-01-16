Neue Fallout-Serie erscheint, während Shelter zur Reality-Show wird

Fallout: Staffel 2 ist jetzt über die Hälfte, mit nur noch wenigen Episoden übrig. Eine dritte Staffel wurde bereits bestätigt, aber wir müssen vielleicht nicht darauf warten, bevor wir mehr Fallout im Fernsehen sehen.

Es wurde inzwischen bestätigt, dass Fallout Shelter eine TV-Serie wird (etwas, das zuvor gemunkelt wurde), aber erwarten Sie nichts, was der regulären Serie ähnelt. Fallout Shelter wird stattdessen eine Doku-Seifenoper, und das Casting ist nun offiziell im Gange – dank dessen wissen wir nun etwas mehr über das Format:

"Fallout Shelter" (Arbeitstitel) ist eine neue Reality-Wettbewerbsserie, die auf dem gleichnamigen erfolgreichen Amazon-Drama und Computerspiel basiert. Die Bewohner (Kandidaten) leben zusammen in einem streng geheimen Tresor, wo sie in einer Reihe von Spielen antreten, die die sieben Kernattribute der Fallout-Welt testen. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück (S.P.E.C.I.A.L).

Die Serie wird nicht nur die Kerneigenschaften der Bewohner testen, sondern auch ihre Loyalität und Allianzen. Es ist ein Spiel von Machtverhältnissen, Popularität und sozialer Strategie, das letztlich zu einem riesigen Geldpreis führt, aber hast du das Zeug dazu, der S.P.E.C.I.A.L. zu sein?"

Wenn Sie gerne in einen Vault ziehen und gefilmt werden – wahrscheinlich mit Herausforderungen und Spannung – können Sie Ihr Interesse hier melden. Unter anderem wollen sie wissen, wie klug, agil und glücklich du bist. Der endgültige Gewinner kann sich auf "einen riesigen Geldpreis" freuen – und er möchte auch wissen, was man mit dem Geld macht, wenn man der glückliche Gewinner ist.

Wir wissen nicht, wann Fallout Shelter Premiere feiern wird, aber die Bewerbungsfrist ist der 15. Februar, danach können wir davon ausgehen, dass die Produzenten mit der Bewertung der Teilnehmer beginnen und zur Sache kommen.