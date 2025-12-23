Neue Epstein-Akten offenbaren weitere Hinweise auf Trump, darunter einen Privatjetflug mit einem nicht namentlich genannten 20-Jährigen

HQ

Eine neue Reihe von Dokumenten, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden, enthält deutlich mehr Verweise auf Donald Trump als frühere Enthüllungen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein, darunter Behauptungen, der Präsident sei in den 1990er Jahren mit Epsteins Privatjet geflogen.

Donald Trump

Die Akten enthalten eine interne E-Mail eines ranghohen US-Staatsanwalts, in der steht, dass Trump zwischen 1993 und 1996 als Passagier auf mindestens acht Epstein-Flügen erschienen sei. Ein Flug soll nur Epstein, Trump und eine nicht namentlich genannte 20-jährige Frau aufgeführt haben. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Frau Opfer eines Verbrechens war, und die Aufnahme in den Dokumenten impliziert kein Fehlverhalten.

Die E-Mail deutet außerdem darauf hin, dass Trump mehrfach mit Personen reiste, die potenzielle Zeugen im Fall gegen Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell hätten sein können. Weitere Passagiere, die auf verschiedenen Flügen aufgeführt waren, waren Trumps Ex-Frau Marla Maples und seine Kinder Tiffany und Eric.

Prinz Andreas

Die neu veröffentlichten Akten enthalten außerdem weitere Hinweise auf Andrew Mountbatten-Windsor, ehemals Prinz Andrew, einschließlich E-Mails, die mit Maxwell ausgetauscht wurden. Wie bei Trump behaupten die Dokumente kein kriminelles Verhalten.

Die Veröffentlichung folgt auf zunehmenden Druck auf das Justizministerium, nachdem es die Veröffentlichung trotz einer gesetzlichen Verpflichtung zur Offenlegung der Unterlagen verzögert hatte. Trump, der während seiner Kampagne versprochen hatte, die Epstein-Akten zu veröffentlichen, hat wiederholt jegliche Beteiligung an Epsteins Verbrechen bestritten und sagt, er habe Jahre vor seiner Festnahme den Kontakt zu ihm abgebrochen.