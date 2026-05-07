Neue Eidechsenarten wurden in den peruanischen Anden gefunden, über 3.000 Meter über dem Meeresspiegel

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Wissenschaftler aus Peru und Ecuador haben eine neue Eidechsenart in den nördlichen peruanischen Anden entdeckt, in einem Naturschutzgebiet im Pagaibamba-Schutzwald, 2.770 bis 3.172 Meter über dem Meeresspiegel. Die Echse wurde 'Petracola ianwhitei' genannt und lebt unter Steinen und Baumstämmen, sowohl am Rand des Nebelwaldes als auch in offenen Bereichen.

Wie EFE berichtet, hebt sich diese Eidechse mit rötlichen und schwarzen Schuppen von anderen derselben Gruppe dadurch ab, dass sie keine sexuelle Dichromatie aufweist und auch andere Strukturen bei nahe verwandten Arten besitzt. Um jedoch sicherzugehen, dass es sich um eine neue Art handelte, mussten Wissenschaftler über 250 Eidechsen analysieren und dabei molekulare und morphologische Beweise anhand der Beweise sicherstellen, dass es sich tatsächlich um eine Eidechsenart handelte, die nirgendwo anders zuvor zuvor gesehen oder dokumentiert wurde.

Die Entdeckung wurde im Rahmen einer Studie gemacht, die in der wissenschaftlichen Zeitschrift 'Zootaxa' veröffentlicht wurde, sowie einer umfassenderen Studie des Naturhistorischen Museums der Nationalen Universität San Marcos sowie anderer Institutionen in Peru und Ecuador.

Es ist nicht selten, dass Wissenschaftler neue Tierarten entdecken: Es wird geschätzt, dass die Wissenschaft jedes Jahr etwa 15.000 bis 18.000 neue Arten entdeckt. Nur in diesem Studio wurden vier weitere neue Arten in den peruanischen Anden entdeckt, aber diese Eidechse stach für Wissenschaftler besonders hervor, da neue Echsenentdeckungen im Vergleich zu anderen Arten nicht so häufig sind.