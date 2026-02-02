Neue Dokumentation zeigt die Entstehung der ultimativen B-Filme im Sharknado-Studio

Mockbuster, eine neue Dokumentation, die uns Einblicke in die Welt der B-Movies und wie Hollywoods größte Nachahmungen entsteht, hat ihren ersten Teaser gezeigt. Der Film folgt dem australischen Filmemacher Anthony Frith, der mit dem Studio hinter Sharknado, The Asylum, einen Dinosaurierfilm inszeniert.

Mit dem Teaser, der damit beginnt, dass einer der Köpfe von The Asylum sagt: "In unserer Firma machen wir schlechte Filme", weiß man schon in den ersten Sekunden, worauf man sich einlässt. Es sieht nicht so aus, als würde der Inhalt der Filme als mehr verkleidet sein, als er tatsächlich ist, aber vielleicht kann Frith im Verlauf der Dokumentation einen Wert in diesen perfekten Kiffer-Uhren finden.

Mockbuster hat derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum, obwohl der Trailer sagt, dass es bald kommt, also müssen wir nach einer Low-Budget-Dokumentation über andere Low-Budget-Filme Ausschau halten.