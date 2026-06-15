Neue Dokumentation zeigt, dass OnlyFans-Agenturen die Schöpfer kontrollieren und bedrohen

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Eine neue Dokumentation zeigt ein Muster von OnlyFans-Managern oder -Agenten, die ausbeuterisch, bedrohlich und in manchen Fällen sogar missbräuchlich sind. Während viele Agenturen und Manager Creatorn helfen können, ihr Publikum zu vergrößern und auf der Plattform besser zu leben, sind einige ernsthaft besorgniserregend.

Die Dokumentation stammt von der BBC, in der 60 britische OnlyFans-Entwickler gehört wurden. Die BBC schloss sich außerdem einer privaten Telegram-Gruppe für Agenten an, genannt OFM Empire. Die Gruppe hat mehr als 24.000 Mitglieder und beinhaltete Gespräche über das Signieren von Creators, das Übernehmen der Kontrolle über deren Konten und das Erzielen von Gewinnen unter der Androhung von Gewalt. Diese Methode wurde von einem Nutzer im Kanal als "Pimp-Methode" bezeichnet.

OnlyFans wird seit Jahren auf ausbeuterische Manager und Agenten aufmerksam gemacht, aber die Dokumentation zeigt, dass die in Großbritannien ansässige Plattform nicht genug tut, um ihre Schöpfer vor Ausbeutung zu schützen. Die Dokumentation folgt Rebecca, einer 29-jährigen Schöpferin, die bedroht wurde und maskierte Männer ihr Haus angriffen. "Was Rebecca erlebt hat, sind alles erkennbare Anzeichen von Ausbeutung – Kontrolle, Zwang, finanzieller Druck und die Unfähigkeit, frei zu gehen", sagte Eleanor Lyons, die unabhängige britische Anti-Sklaverei-Kommissarin.

OnlyFans hat auf die Dokumentation reagiert und gesagt: "Der Vorwurf, wir würden bei diesen Themen 'ein Auge zudrücken', ist unbegründet... Die Beziehung von OnlyFans besteht zu unseren Erstellern und Fans, und wir sind nicht mit Dritten, einschließlich Managementagenturen, verbunden und unterstützen sie auch nicht. Leider können wir keine Vertragsbeziehungen, die Ersteller außerhalb der Plattform eingehen, überprüfen oder beeinflussen, da wir keine Partei daran sind."

Während Creator die Idee eines OFM auf dem Papier gut finden, bedeutet das Fehlen von Regulierung darum, dass kleinere Creator leichter ausgenutzt werden können.