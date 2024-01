Neue Details zu Martin Scorseses Jesus-Film enthüllt

HQ

Nach der Mammutaufgabe, die Killers of the Flower Moon verfilmte, begibt sich Martin Scorsese nun auf noch wackligeres Terrain, wenn er einen Film über Jesus in Angriff nimmt.

Im Gespräch mit der LA Times ging Scorsese etwas detaillierter darauf ein, was wir von diesem Film erwarten können und wie er hoffentlich die Christen der Welt nicht dazu zwingen wird, sich gegen ihn zu erheben.

"Ich versuche, einen neuen Weg zu finden, um es zugänglicher zu machen und die negative Last dessen zu beseitigen, was mit organisierter Religion in Verbindung gebracht wurde." sagte Scorsese. "Im Moment sagt man 'Religion', dieses Wort, und alle sind in Aufruhr, weil es in so vielerlei Hinsicht gescheitert ist. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass der ursprüngliche Impuls falsch war. Kommen wir zurück. Lasst uns einfach darüber nachdenken. Sie können es ablehnen. Aber es könnte einen Unterschied machen, wie du dein Leben lebst – sogar wenn du es ablehnst. Tun Sie es nicht einfach ab. Das ist alles, wovon ich spreche. Und das sage ich als jemand, der in ein paar Tagen 81 Jahre alt wird."

Er verriet auch, dass es größtenteils in der heutigen Zeit spielen wird und auf Shūsaku Endōs Buch "Das Leben Jesu" basieren wird. Derselbe Autor schrieb Silence, den Scorsese für ein anderes Drehbuch verwendete.

Der Film wird rund 80 Minuten lang sein und damit der kürzeste Spielfilm des Regisseurs sein. Er hat nicht mehr lange Zeit, bis er sich auch dieser Herausforderung stellen muss, denn die Produktion soll noch in diesem Jahr beginnen.