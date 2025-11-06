Neue Details zu EAs abgesagter Fortsetzung von Dante's Inferno enthüllt

Dante's Inferno von Visceral fühlte sich an wie ein Spiel, das sicherlich Serienpotenzial hatte. In gewisser Weise war es Dark Souls, bevor Dark Souls sich mit viel God of War-Güte vermischte. Seit seiner Markteinführung und der Aufgabe durch EA hat das Spiel eine Kultanhängerschaft, die bisher nur darüber spekulieren konnte, was hätte sein können.

IGN hat ein satte 240-seitiges Drehbuch für Dante's Inferno 2: Purgatorio erhalten, das von Assassin's Creed 2-Co-Autor Joshua Rubin verfasst wurde, zusammen mit Konzeptzeichnungen, Gameplay-Details und mehr. Der Kampf zwischen Himmel und Hölle wäre in der Fortsetzung noch heftiger geworden, da Dante sich an neue Orte wie den Garten Eden, den Berg Fegefeuer und weitere Schichten der Hölle vorwagte.

Es hätte auch einen anderen Ansatz für die Erzählung gegeben, indem es Die Göttliche Komödie mit Paradise Lost und seiner neutraleren Darstellung von Luzifer vermischt hätte. Das Spiel hätte auch eine andere Gameplay-Philosophie verfolgt, wie ein Mitarbeiter von Visceral sagte: "Zu der Zeit, als wir am zweiten [Spiel] arbeiteten, hatte Uncharted 2 einen großen Einfluss auf Einzelspieler-Spiele: Zwischensequenzen und Quick-Time-Events wurden durch geskriptete Gameplay-Sequenzen ersetzt, in denen der Spieler die volle Kontrolle über den Charakter hat."

Das Spiel sollte ein solcher Sprung sein, dass es vergleichbar wäre mit den Sprüngen zwischen Assassin's Creed 1 und 2 oder God of War und seinem Reboot von 2018, um ein jüngeres Beispiel zu nennen. Das wird die Fans nur dazu bringen, sich ein Spiel zu wünschen, das sie nie bekommen werden, aber es könnte irgendwann ein weiteres episches narratives Abenteuer zwischen Himmel und Hölle inspirieren.