Neue Details zu Bradley the Badger, "ein Liebesbrief an Spiele, Genres und Entwickler"

HQ

Obwohl es vor einem Monat während des Opening Act der Game Awards enthüllt wurde, wurde Bradley the Badger sofort ein Fanliebling der Show, sein Markenzeichen-Humor zollte sowohl Spielern als auch Entwicklern eine Anerkennung. Wir von Gamereactor wollten direkt nach der Messe mehr über das Spiel erfahren, aber da Weihnachten vor der Tür stand, hatten wir erst diese Woche endlich die Gelegenheit und das Vergnügen, mit den Co-Direktoren vom Studio Day 4 Night zu sprechen.

"Es ist eine Liebesgeschichte für die Branche selbst", erklärt Christian Cantamessa in unserem untenstehenden Video-Interview über das Setting des Spiels. "Auf den kreativen Prozess, darauf, was es bedeutet, etwas zu erschaffen und zu veröffentlichen, was es mit dir macht... Es ist auch ein bisschen, wenn man so will, autobiografisch über die Dinge, die mir und Davide [Soliani] in unserer 20+-jährigen Karriere widerfahren sind."

"Ich würde sagen, egal welche Hürden deine Hürden sind, sie werden manchmal zu sehr guten Erinnerungen", fügt Soliani dann den persönlicheren autobiografischen Aspekt hinzu.

HQ

"Wir erschaffen dieses Spiel im Grunde als Liebesbrief von uns, sowohl an die Spiele, die wir gerne spielen, und an die Genres, die wir für groß, wichtig und bedeutungsvoll in der Branche halten, aber auch an die Menschen, die die Spiele machen."

Im Enthüllungstrailer sahen wir Bradley zu Hause (schaut euch an, wie das offenbar der Titelbildschirm/das Hauptmenü in den neuen Screenshots unten sein wird) und wie sein Dreamwoods-Land, das dem fiktiven Entwickler im Spiel auch seinen Namen gibt, sich dann in Badgerborne (eine Anspielung auf Bloodborne), Cyberborne (Cyberpunk 2077) und The Last Badger (The Last of Us) verwandelt. Deshalb haben wir uns gefragt, ob das ein früher Build einer Welt ist, die noch nicht vollständig fertiggestellt ist und die Spieler reparieren müssen.

"Nun, offensichtlich wollen wir euch im Moment nicht zu viel über die Hintergrundgeschichte erzählen", erklärt Cantamessa, "und wir wollen wirklich, dass die Spieler die Geschichte selbst entdecken, aber ihr seid nicht weit davon entfernt, was hier passiert. Ja, hier gibt es definitiv eine Kollision einiger unfertiger Spielwelten, und ich verspreche, dass alles Sinn ergibt, sobald die Leute das Spiel spielen."

Fähigkeiten in Bradley the Badger sind von Entwicklertools inspiriert, systemisch und nicht an bestimmte Level gebunden

Deshalb wollten wir auch mehr über die frischen, spielverändernden Mechaniken erfahren, die im Trailer gezeigt werden, sobald der Dachs einen Magic Controller bekommt (LOD, Kopieren, Übertragen, Skalieren, Verflüssigen, Voluminär, Gravitation, Magnet, Kontrolle) und ob sie mit den verschiedenen Spielwelten verbunden sind, die im vollständigen Abenteuer erwähnt werden.

"Alle Mechaniken, die wir erfunden haben, wollen wir ausgewogen haben", merkt Soliani an. "Und wir wollen sicherstellen, dass die Spieler in jedem Szenario Spaß daran haben. Aber es ist im Moment sehr schwer zu sagen, auf welche Weise wir diese Mechaniken am Ende schrittweise dem Spieler geben werden. Wichtig ist zu sagen, dass das Spiel, das wir im Kopf haben, komplett systemisch ist, sodass die Spieler, sobald sie die Macht haben, sie mit voller Kontrolle nutzen können, und es ist nicht so, dass man dieses kleine Leveldesign machen muss und es dann nicht mehr benutzt."

"Alle Kräfte sind inspiriert von Dingen, die Spieleentwickler tun können", fügt Cantamessa dann als Teaser hinzu. "Sie machen wirklich Spaß. Natürlich haben wir nicht das Langweiligste ausgewählt, also "eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen", sondern Dinge, von denen wir dachten, dass sie in einem Sandbox-ähnlichen, freien Spiel wirklich Spaß machen würden."

Abschließend wollten beide Co-Regisseure betonen, dass sie trotz der anfänglichen Enthüllung mehr von Genres inspiriert sind als von bestimmten Videospielen oder Serien.

"Also lassen wir uns von mittelalterlichen Orten inspirieren. Wir sind inspiriert von der Zombie-Apokalypse", zählt Soliani auf. "Und es wird noch mehr geben, das die Spieler auf jeden Fall entdecken müssen. Aber es ist vor allem das Genre, das wir darstellen wollen, denn am Ende ist die Welt voller wunderschöner Videospiele."

Wenn du erfahren möchtest, wie das Projekt aus einem Geburtstagswitz entstanden ist oder wie die Entwickler die Live-Reaktion auf die Enthüllung im Dezember sowie einige andere Details genossen haben, schau dir das vollständige Interview oben an, das komplett in deiner Landessprache untertitelt ist.

Bradley the Badger wurde bislang für PC angekündigt, wobei das Erscheinungsdatum noch nicht bekannt ist. Bezüglich des Day 4 Night Studios: "Wir sind heute 25 Personen, mit Plänen, noch etwas zu wachsen, während wir klein, agil und fokussiert bleiben", so Cantamessa.

Bradley the Badger offizielle Screenshots