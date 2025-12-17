Neue Details wurden enthüllt, wie Rob Reiner und seine Frau tot aufgefunden wurden

HQ

Neue Informationen sind über die Entdeckung des Filmemachers Rob Reiner und seiner Frau, der Fotografin Michele Singer Reiner, aufgetaucht, die am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden wurden.

Laut der New York Times schlug ein Masseur erstmals Alarm, nachdem er für einen vereinbarten Termin keinen Zugang zum Haus hatte. Der Therapeut kontaktierte die Tochter des Paares, Romy Reiner, die in der Nähe wohnt.

Romy betrat das Haus und entdeckte die Leiche ihres Vaters, floh dann verzweifelt, ohne zu wissen, dass auch die Leiche ihrer Mutter darin war. Ein Mitbewohner, der sie begleitete, rief den Notruf, und später fanden die Einsatzkräfte Michele Singer Reiner.

Über Nick Reiner, 32

Der Sohn des Paares, Nick Reiner, 32, wurde wegen zweifachen Mordes ersten Grades und des Gebrauchs eines Messers angeklagt und wird ohne Kaution festgehalten.

Eine der Familie nahestehende Quelle bestritt frühere Berichte, dass Rob und Michele Reiner am Abend vor ihrem Tod auf einer Party mit ihrem Sohn gestritten hätten, und bezeichnete die Behauptungen über eine hitzige Auseinandersetzung als unzutreffend. Die Quelle sagte außerdem, die Familie sei es gewohnt, gemeinsam mit Nicks Problemen umzugehen.

Die Behörden haben den genauen Todeszeitpunkt noch nicht festgelegt. Nick Reiner wurde am Sonntagabend festgenommen und soll später in dieser Woche nach einer Verzögerung aufgrund der medizinischen Freigabe vor Gericht erscheinen.