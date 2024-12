Neue Details und Gameplay auf Menace vor der Veröffentlichung im Jahr 2025

HQ

Zum zweiten Mal in Folge führt der technische rundenbasierte Strategietitel Menace erneut die Liste der am meisten erwarteten Spiele auf der PC Gaming Show an, aber es wird das letzte sein. Laut Overhype Studios und dem Publisher Hooded Horse wird Menace im Jahr 2025 endlich das Licht der Welt erblicken. Das Zeitfenster ist sehr weit, aber da wir kurz vor dem Start des neuen Jahres stehen, verstehen wir, dass das Warten bereits eine Frage der Suche nach einem bequemen Platz im Veröffentlichungskalender ist.

Zusätzlich zur Ankündigung des Veröffentlichungsfensters hat Menace einen neuen Gameplay-Trailer geteilt, um zu sehen, wie sich die verschiedenen Einheiten verhalten und wie sie nächstes Jahr im Early Access aussehen werden. Schauen Sie es sich unten an.