Neue Daten zeigen einen Anstieg der Population des am stärksten gefährdeten Räubers Westafrikas

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Der westafrikanische Leopard ist leider vom Aussterben bedroht, und es wird geschätzt, dass nur 354 Individuen in ganz Westafrika verblieben. Um die Sache noch schlimmer zu machen, leben sie in einem gefährlichen Gebiet, das von bewaffneten Gruppen, Wilderern und Lebensraumverlust geplagt ist. Trotzdem wird nun berichtet, dass sich die Flut endlich leicht zugunsten der Tiere zu wenden scheint.

Mongabay berichtet, dass langfristige Bemühungen gegen Wilderei, Überwachung und finanzielle Unterstützung für lokale Gemeinden die Leoparden zu wertvollen Ressourcen gemacht haben. All dies zusammen hat in den letzten Jahren zu einem Anstieg der Anzahl der Leoparden von 0,62 auf 2,08 Individuen pro 100 km² geführt. Obwohl diese Zahl niedrig bleibt, zeigt sie die Erholung, die die Art benötigt, und zeigt, dass langfristige Bemühungen mit Einbeziehung lokaler Behörden der richtige Weg sind.