Neue Daten enthüllen die beliebtesten Namen von Steam-Spielen

Was steckt im Namen eines Spiels? Normalerweise nicht viel, es sei denn, es ist an ein bestimmtes Franchise gebunden. Einige Namen sind dumm (ich schaue dich an, Returnal), während andere zum Synonym für eine Art Subgenre werden (wie die Souls-Spiele).

Jetzt zeigen neue Daten von GameDiscoverCo , wie sich Namen an die Spitze der Charts auf Steam schieben können. Welche Keywords sind beim Verkauf Ihres Spiels auf der Plattform von Valve am wichtigsten? Nun, lesen Sie und finden Sie es heraus. Erstens, wenn Sie HD irgendwo im Titel platzieren, ist dies anscheinend der beste Weg, um den Umsatz zu steigern.

Wenn dann Remastered erscheint, bist du auch auf dem Weg nach Megabucks City. Wenn Sie sich für einen Hobbymarkt entscheiden, sind Wörter wie Manager und Tycoon gut für ein bisschen Geschäft. Anscheinend entscheiden sich die Leute auch weniger für Spiele mit Farm und Little und tauchen stattdessen eher in die dunkleren Themen von Black, Dead und Witch ein.

