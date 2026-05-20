Neue Chip-Anforderungen treten nun in Kraft, da die EU die Reisebestimmungen für Haustiere verschärft

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Die neuen, strengeren Reisebestimmungen für Haustiere innerhalb der Europäischen Union sind vor einigen Wochen in Kraft getreten, treten aber ab dem 1. Januar 2028 laut offiziellem Bericht der UE (siehe Animalshealth und vía MD) vollständig in Kraft. Laut den neuen Richtlinien müssen Maskottchen einen neuen Mikrochip mitführen, der den Code des Herkunftslandes bzw. der Identifikation des Tieres angibt.

Neue Chips, die nach dieser ersten Frist in Haustiere implantiert werden, müssen den verpflichtenden Code enthalten. Bestehende Chips bleiben jedoch gültig. Tatsächlich benötigen Haustiere, die bereits vor diesem Datum einen Mikrochip besitzen, keine Reimplantation, solange das Hardware noch die Identifikationsanforderungen erfüllt, erklärt das Dokument.

Und was, wenn der Chip meines Tieres diese Anforderungen nicht erfüllt? Wie angekündigt, müssen Besitzer von Haustieren mit älteren oder nicht standardisierten Chips möglicherweise einen kompatiblen Leser für Reisen mitführen. Wenn der Mikrochip Ihres Begleiters nicht den ISO-Frequenzstandards entspricht, muss der Besitzer der autorisierten Person ein Gerät mitbringen, das ihn während der gesamten Reise außerhalb seines Herkunftslandes lesen kann. Außerdem werden Tattoos nur akzeptiert, wenn sie klar lesbar sind und vor dem 3. Juli 2011 aufgetragen wurden.

Wie wirkt sich das auf Ihre zukünftigen Urlaubs- oder Tieraufnahmepläne aus?