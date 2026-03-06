Neue BYD-Ladestationen können 1500 kW Laden liefern

HQ

Die Ladegeschwindigkeit ist nur eine der Herausforderungen, denen sich die EV-Infrastruktur heute gegenübersieht, und es gibt enorme Vorteile, die Ladegeschwindigkeit zu erhöhen. Ein leistungsstarker Tesla-Supercharger liefert etwa 250–300 Kilowatt, aber der chinesische Hersteller BYD scheint ein Ladegerät anbieten zu können, das etwa das Fünffache davon erreicht.

Während einer Reise nach Peking testete InsideEVs das neue Megawatt-Ladegerät von BYD, das eine Ladeleistung von 1500 Kilowatt erreicht – sie haben sogar ein Auto auf einer neuen Plattform namens Han L gebaut, das die Ladegeschwindigkeit erreichen kann.

Die neuen Ladegeräte heißen "Flash" und verfügen über eine 1500-Ampere-/1000-Volt-Architektur. Theoretisch würde das eine vollständige Aufladung in etwa 7-9 Minuten erreichen, und selbst mit einer Batterie von etwa -30 Grad Celsius würde das Laden immer noch nur 12 Minuten dauern.

Natürlich sind diese Stationen nicht klein und erzeugen ziemlich viel Wärme, aber es scheint, als würden wir uns schnell auf eine Zukunft zubewegen, in der die Akkureichweite und die Wartezeit für das Laden minimiert werden.