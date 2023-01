Neue britische Häuser werden über eine vorgeschriebene Gigabit-Internetverbindung verfügen

HQ

Die britische Regierung hat ein neues Gesetz verabschiedet, das darauf abzielt, die Dateninfrastruktur des Landes zu verbessern. Der Gesetzentwurf wird sicherstellen, dass alle neuen Häuser, die in England gebaut werden, nun eine obligatorische Gigabit-Internetverbindung benötigen, was zu blitzschnellen Breitbandgeschwindigkeiten im ganzen Land führt.

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die aktuellen Regierungszahlen zu verbessern, die besagen, dass 72% der Haushalte im ganzen Land in der Lage sind, solche Download-Geschwindigkeiten zu erreichen, obwohl viele Haushalte nicht mit einer solchen Breitbandverbindung ausgestattet sind.

In dem Bericht heißt es: "Die aktualisierten Vorschriften bedeuten, dass mehr Menschen, die in neue Häuser ziehen, nach Abschluss der Bauarbeiten über eine Gigabit-fähige Breitbandverbindung verfügen, wodurch kostspielige und störende Installationsarbeiten nach dem Bau des Hauses vermieden werden und die Bewohner den bestmöglichen Internetservice am Einzugsort arrangieren können."

Diese verbesserte Regulierung wird auch darauf abzielen, Vermieter zu umgehen, die nicht auf die Verbesserung der Internetfähigkeiten reagieren, als Teil eines zweiten Folgegesetzes.

Es gibt jedoch einen Haken an der Rechnung, da Immobilienentwickler nur Breitbandverbindungen bis zu einem Höchstpreis von £ 2000 pro Haus installieren müssen. Für Orte, die diese Obergrenze für die gewünschte Gigabit-Geschwindigkeit überschreiten, wird stattdessen die nächstschnellste Verbindung innerhalb der gedeckelten Kosten verwendet - obwohl die Regierung erklärt hat, dass 98% der Haushalte die versprochenen Gigabit-Geschwindigkeiten erhalten sollten.

In Bezug auf das Gesetz fügte Digitalministerin Julia Lopez hinzu: "Dank unserer neuen Gesetze werden Millionen von Mietern aufgrund des Schweigens ihres Vermieters nicht mehr daran gehindert, ein Breitband-Upgrade zu erhalten, und diejenigen, die in neu gebaute Häuser ziehen, können sicher sein, dass sie ab dem Tag ihres Einzugs Zugang zu den schnellsten Geschwindigkeiten haben."

Dies wird sicherlich die Probleme überwinden, nicht in der Lage zu sein, Online-Multiplayer-Spiele zu spielen, ohne überall zu hinterherhinken.