Neue Black Myth: Wukong Imitation im Nintendo eShop

HQ

Nach unserem letzten Beitrag über den Nachahmer von The Last of Us ist eine weitere Nachahmung im eShop von Nintendo aufgetaucht. Diesmal ist es Wukong Sun: Black Legend, ein Spiel, das dem mit Spannung erwarteten Black Myth: Wukong sehr ähnlich ist. Der 2D-Plattformer, der am 26. Dezember erscheinen soll, bietet ein völlig anderes Gameplay, aber seine Werbegrafik und sein Titel könnten die Verbraucher mit dem Blockbuster von Game Science leicht verwirren.

Fans in China haben ihre Frustration zum Ausdruck gebracht und böswillige Entwickler beschuldigt, beliebte Spielenamen auszunutzen und uninformierte Käufer zu täuschen. Black Myth: Wukong war eine mit Spannung erwartete Veröffentlichung in China und die Spieler haben sich in den sozialen Medien zu dem Thema geäußert.

Bisher haben sich weder Nintendo noch der Publisher Global Game Studio zu der Situation geäußert, aber die Fans fragen sich weiterhin, welche Schritte unternommen werden können, um diese betrügerischen Praktiken zu verhindern.

Sind Sie der Meinung, dass Spieleläden mehr tun sollten, um irreführende Nachahmerspiele zu verhindern, oder ist das nur ein Teil der Branche?