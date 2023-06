Neue Bilder aus Zack Snyders Science-Fiction-Film Rebel Moon enthüllt

Dune: Part 2 ist nicht das einzige düstere Sci-Fi-Epos, das dieses Jahr veröffentlicht wird: Filmemacher Zack Snyder hat noch in diesem Jahr ein neues Weltraumabenteuer auf Netflix für uns erwartet, und nach einer langen Zeit der Geheimhaltung erfahren wir endlich ein bisschen mehr über Rebel Moon - einen Film, der als Star Wars-Pitch begann, aber später zu einem düsteren Netflix-Exklusivtitel wurde. Snyder bietet auch eine neue Zusammenfassung für seine Weltraumoper an, die Sie unten lesen können (und mehr von Snyders Gedanken hier bei Vanity Fair lesen können). Rebel Moon feiert am 22. Dezember auf Netflix Premiere. Was hältst du davon? .

Zusammenfassung:

"Als eine friedliche Kolonie am Rande einer Galaxie von den Armeen einer tyrannischen Herrschermacht bedroht wird, wird Kora (Sofia Boutella), eine mysteriöse Fremde, die unter den Dorfbewohnern lebt, zu ihrer besten Hoffnung auf Überleben. Mit der Aufgabe, ausgebildete Kämpfer zu finden, die sich mit ihr vereinen, um einen unmöglichen Widerstand gegen die Mutterwelt zu leisten, versammelt Kora eine kleine Gruppe von Kriegern – Außenseiter, Aufständische, Bauern und Kriegswaisen aus verschiedenen Welten, die ein gemeinsames Bedürfnis nach Erlösung und Rache teilen. Während der Schatten eines ganzen Reiches auf den unwahrscheinlichsten aller Monde niedergeht, wird ein Kampf um das Schicksal einer Galaxie geführt, und dabei wird eine neue Armee von Helden gebildet."