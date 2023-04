Neue Big Bang Theory-Serie in Entwicklung bei HBO

HQ

Oh ja, es ist wieder Spin-off-Zeit. Ein neues Kapitel in Chuck Lorres nerdigem Universum wurde gerade angekündigt, um auf der neu umbenannten Max-Plattform (früher bekannt als HBO Max) Premiere zu feiern. Neben Young Sheldon ist dies das zweite Spin-off, das auf dem mehr als 15 Jahre alten Mega-Hit The Big Bang Theory basiert.

Worum es in dieser neuen Serie genau gehen wird, ist noch unklar und alles, was wir heute wissen, ist, dass Chuck Lorre selbst produzieren wird.

Welche Figur sollte deiner Meinung nach im Mittelpunkt dieses Spin-offs stehen?

Prost! Mehr Geld fließt!

Danke Abwechslung