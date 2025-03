Neue Besatzung trifft auf der ISS ein und ebnet den Weg für Butchs und Sunis Rückkehr

HQ

Nach fast neun Monaten an Bord der ISS kehren die NASA-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams endlich nach Hause zurück. Eine SpaceX Crew Dragon-Kapsel dockte am frühen Sonntag erfolgreich an die ISS an und brachte vier neue Besatzungsmitglieder an Bord, um sie zu ersetzen.

Die Mission, die Teil der routinemäßigen Crew-Rotation der NASA war, hatte an Dringlichkeit gewonnen, nachdem ein technischer Defekt an der Starliner-Kapsel von Boeing Wilmore und Williams ohne Rückkehrfahrzeug zurückgelassen hatte, was die NASA dazu zwang, ihre Pläne anzupassen und sich bei ihrer Rückkehr auf SpaceX zu verlassen.

Die Neuankömmlinge – zwei NASA-Astronauten, ein japanischer Astronaut und ein russischer Kosmonaut – werden etwa sechs Monate lang auf der Station bleiben, um Forschungs- und Wartungsaufgaben fortzusetzen und sich gleichzeitig auf zukünftige Missionen und Upgrades der Systeme der Station vorzubereiten.

Wilmore und Williams werden voraussichtlich am Mittwochmorgen zusammen mit zwei weiteren Besatzungsmitgliedern an Bord einer zuvor angedockten Crew Dragon ablegen. Im Moment bleibt nur noch, Wilmore und Williams nach ihrer langen, unerwarteten Reise eine sichere Rückkehr nach Hause zu wünschen.