Neue Avengers Dark Ride beginnt mit dem Bau im Disneyland Resort

HQ

Marvels Integration in die Disney-Themenparks war ein gemischter Nachteil. Die jüngste Achterbahnfahrt in Epcot, die auf Guardians of the Galaxy basiert, wurde gelobt, aber die Thematik und das Storytelling des "Avengers Campus" wurden überwiegend negativ aufgenommen. Glücklicherweise hat Disneyland, das ursprüngliche Resort in Kalifornien, mit dem Bau des bisher ehrgeizigsten Marvel-Fahrgeschäfts begonnen.

Diese dunkle Fahrt mit dem Namen Avengers: Infinity Defense wurde vor Jahren angekündigt, und letzten Sommer haben wir auf der D23 Expo ein paar mehr Details erfahren. Es wird sich in einer Erweiterung auf dem Avengers-Campus in Disney California Adventure befinden und eine dunkle Fahrt sein, die die Gäste durch das Multiversum führt und gegen eine neue Variante des verrückten Titanen kämpft: König Thanos, der die Avengers seiner Realität besiegt hat.

Es sind nicht viele Details über diese Fahrt bekannt, außer dass sie mehrere Charaktere aus dem Marvel Cinematic Universe zeigen wird, darunter Robert Downey Jr., der seine Rolle als Tony Stark wieder aufnimmt. Im Gegensatz zu Spider-Man Web Slingers, das sich eher an Kinder richtet, wird dies voraussichtlich eine charakteristische Fahrt für den Park und das Resort sein, und bisher ist sie nur für das kalifornische Resort geplant.

Es wurde kein Datum bekannt gegeben, aber wie von bloloop entdeckt, hat Disney den Timon-Parkplatz bereits (am 12. Januar) geschlossen, um mit den Bauarbeiten zu beginnen. Es ist noch Jahre hin, aber das Warten wird sich lohnen...

Werbung: