Neue Ausgabe von Nintendo Indie World wird morgen ausgestrahlt

Was Nintendo 2020 für ihre Switch-Spieler plant, das ist eine gute Frage. Wir kennen den Termin von Animal Crossing: New Horizons (das Spiel erscheint Ende der Woche), außerdem sind ein paar weitere Vorhaben grob datiert worden. Insgesamt sieht es jedoch so aus, als würde uns die japanische Firma in diesem Jahr überraschen wollen, denn bislang sehen die verbleibenden acht Monate auf dem Hybriden vor allem leer aus. Morgen wird sich das ändern, denn am Dienstag, dem 17. März, wird Nintendo eine neue Episode ihres voraufgezeichneten Livestream-Formats Nintendo Indie World übertragen. Ab 18:00 Uhr zeigen Third-Party-Entwickler etwa 20 Minuten lang ihre großen und kleinen Switch-Projekte, die in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen. Wenn ihr etwas Frisches für die Zeit zu Hause braucht, werdet ihr dort vielleicht fündig.