Neue Anspielerfahrungen zu Cyberpunk 2077 kommen

Die letzten Monate hat Cyberpunk 2077 nicht gerade mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Zuerst wurde das virtuelle Preview-Event Night City Wire verschoben, dann folgte die Verzögerung des Spiels, das erst im November 2020 erscheinen wird. Schließlich stellte sich heraus, dass das große Rollenspiel wahrscheinlich erst nächstes Jahr umfassenden Gebrauch von den Funktionen der PS5 und der Xbox Series X machen wird, weil das Next-Gen-Update natürlich ebenfalls zurückgefahren wurde, um das Spiel für die aktuelle Hardware zu optimieren.

In zwei Tagen wird der Night-City-Wire-Stream jedoch ausgestrahlt und die Fans erhalten die Gelegenheit, das Spiel nach einer langen Wartezeit wieder einmal in Aktion zu sehen. Außerdem dürft ihr praktische Eindrücke erwarten, da diverse Social-Media-Menschen Bilder von Presseveranstaltungen durch das Internet schicken, auf denen Journalisten eine PC-Version von Cyberpunk 2077 zocken. Der Quest-Designer Pawel Sasko hat einige Beiträge geteilt, es ist jetzt also kein Geheimnis mehr. Auch wir gehören zu den Outlets, die an einem der ersten physischen Meetings der Spielebranche nach dem Coronavirus teilnehmen. Ihr solltet sehr bald eine neue Vorschau von uns erwarten, freut euch da ruhig drauf.