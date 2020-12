Neuankündigung "Season": mit dem Fahrrad in den Weltuntergang

Bei all den AAA-Titeln, die bei den Game Awards gezeigt werden, kann ein kleinerer Titel schnell untergehen. Im Fall von Season wäre das ein Jammer, weswegen wir Euch an dieser Stelle gerne auf das ungewöhnliche Spiel hinweisen möchten. Angekündigt wurde Season für "Playstation und Steam", ein Release-Termin ist noch nicht bekannt. Erste Bilder und einen Trailer findet Ihr ein wenig weiter unten.

"Schließe die Augen, atme tief ein und lass dich von der großen Reise von Season mitreißen, einem Abenteuer-Fahrrad-Roadtrip-Spiel in der dritten Person. Erkunde mit den Augen einer jungen Frau aus einem abgelegenen Dorf zum ersten Mal die Welt. Sammle Gegenstände und Erinnerungen, bevor eine mysteriöse Katastrophe die Welt auslöscht ...

Dokumentiere, fotografiere, male und zeichne das Leben auf. Gestalte auf einer einsamen Fahrradreise deine eigenen Erinnerungen, deine eigene Vision von der Welt um dich herum. Dein Ziel? Schütze diese Schätze davor, vergessen zu werden. Ihre Suche wird Sie dazu bringen, eine neue Welt zu entdecken. Unbekannt und doch vertraut. Du wirst in verschiedene Gesellschaften eintauchen, die dich die Geheimnisse der Season-Welt entdecken lassen. Eine surreale Version der Mitte des 20. Jahrhunderts, in der Jahrtausende ohne jeden Fortschritt vergangen sind. Finde heraus, was den letzten Zusammenbruch verursacht hat und was den nächsten verursachen könnte ..."