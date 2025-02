Neuanfänge: Aus der Asche von Merge Games erhebt sich ein neuer Indie-Publisher namens Silver Lining

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass dies die schlimmsten Jahre für die Videospielindustrie waren, was die Arbeitsplatzstabilität angeht. Woche für Woche mussten wir von Studioschließungen, Verlagen, Projektabsagen und vor allem von vielen, vielen Entlassungen berichten. Und inmitten all dieses Chaos müssen wir auch diese Art von Geschichten hervorheben, die von Neuanfängen handeln.

Im vergangenen Oktober wurde Merge Games geschlossen, ein Indie-Publisher mit Titeln wie Morbid: The Lords of Ire, Sunnyside und Alex Kidd in Miracle World DX, aber jetzt sind einige seiner ehemaligen Mitglieder zurückgekehrt, um weiterhin als Publisher zu arbeiten. Sie werden einige der älteren Titel von Merge sowie neue Projekte übernehmen, sowohl physisch als auch digital, und dies unter dem Label Silver Lining (was wir für einen sehr passenden Namen halten).

In der Social-Media-Nachricht leiten sie auch Fans weiter, die an den bereits erwähnten Sunnyside, Morbid, Smalland: Survive the Wilds oder Bramble the Mountain King interessiert sind, um Maximum Entertainment zu folgen, einem weiteren kleinen Publisher, der diese IPs übernommen hat.

Bleibt uns der letzte Satz der Erklärung, den Sie unten lesen können: "Wir haben den Sturm überstanden, aber jetzt sind wir zurück mit vielen großartigen Ankündigungen."