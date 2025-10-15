Neu Warhammer 40,000: Dawn of War IV dev blog Details zur Anpassung der Einheiten, zum Zerstörungssystem und mehr

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War IV scheint einen Detailgrad in die RTS-Franchise zu bringen, den wir in der düsteren fernen Zukunft noch nicht gesehen haben. Der Basenbau ist zurück und wurde verbessert, die Einheiten können zusätzlich angepasst werden, es gibt ein Zerstörungssystem für unsere Umgebung.

Das klingt alles großartig in einem neuen Entwickler-Blog, den King Art Games genutzt hat, um sich mit dem jüngsten Back to War-Trailer zu befassen. Was euch in diesem langen Beitrag wahrscheinlich zuerst ins Auge fallen wird, ist die Diskussion über den Basenbau.

Wie im ersten Dawn of War-Spiel kann man seine Basen aufbauen und auf mächtigere Einheiten und Upgrades zugreifen, indem man mehr Macht und Einfluss hat. Apropos Einheiten, es gibt absolut jede Menge davon, und sie alle haben ihre eigenen Anpassungsoptionen. Man kann seine Fürbitter mit normalen Bolzengewehren ausrüsten oder sie stattdessen durch Auto- oder Stalker-Bolzengewehre ersetzen, wobei unterschiedliche Werkzeuge für verschiedene Aufgaben besser geeignet sind. Einige Waffen knacken Fahrzeuge wie Thunfischdosen, während andere besser geeignet sind, Horden von Nahkampfinfanterie zu vernichten.

Für Leute, die auf der Suche nach einer tiefgründigen Einzelspielerkampagne sind, verspricht King Art Games, dass wir in der Geschichte von Dawn of War IV einige wichtige Entscheidungen treffen müssen. Die Wahl verschiedener Missionen auf der Karte kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, wobei Siedlungen fallen, wenn wir uns nicht dafür entscheiden, sie zu verteidigen.

Und wenn es darum geht, die Schlachten filmisch wirken zu lassen, bietet uns Dawn of War IV jede Menge Sync-Kill-Animationen, um benutzerdefinierte Animationen für Einheiten zu zeigen, die in jeder Phase eines Kampfes gegeneinander antreten. Das Zerstörungssystem bedeutet auch, dass sich ein Schlachtfeld durch deine Aktionen und deine Kämpfe mit deinen Feinden verändert anfühlt.