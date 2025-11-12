Neu veröffentlichte E-Mails deuten darauf hin, dass Trump von Jeffrey Epsteins Sexhandelsaktivitäten wusste

HQ

Neu veröffentlichte E-Mails scheinen zu zeigen, dass Donald Trump von Jeffrey Epsteins Sexhandelsaktivitäten wusste, wie aus Dokumenten hervorgeht, die am Mittwoch von den Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlicht wurden.

In einer Nachricht an Ghislaine Maxwell aus dem Jahr 2011 schrieb Epstein, dass Trump mit einem seiner Opfer "Stunden in meinem Haus verbrachte" und "natürlich wusste er von den Mädchen". Die E-Mails sind Teil einer Reihe von E-Mails, von denen die Demokraten sagen, dass sie das Weiße Haus dazu zwingen sollten, die Epstein-Akten freizugeben.

Der Druck auf das Weiße Haus wächst

Eine weitere E-Mail, die im selben Jahr an den Trump-Biografen Michael Wolff geschickt wurde, deutet darauf hin, dass Trump Epstein aufgefordert hat, aus Mar-a-Lago zurückzutreten, obwohl Epstein antwortete, er sei "nie Mitglied gewesen" und behauptete, Trump habe von seinen Aktivitäten gewusst.

Die Demokraten haben die Trump-Regierung beschuldigt, Dokumente im Zusammenhang mit dem Fall zurückgehalten zu haben. Jetzt werfen die neuen Enthüllungen eklatante Fragen darüber auf, was das Weiße Haus sonst noch verbirgt und wie die Beziehung zwischen dem Präsidenten und Epstein aussieht.