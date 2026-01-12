Netzteil und kühlere Preise werden voraussichtlich die nächsten PC-Teile sein, die mit einer Preiserhöhung rechnen müssen

HQ

Die Kosten für den Bau eines eigenen PCs scheinen zu steigen, da chinesische Unternehmen nun von einem erwarteten Preisanstieg bei Netzteilen und Kühlern berichten. Die Preise werden voraussichtlich zwischen 6 und 10 % steigen, und diese Erhöhungen werden bald eintreten.

Dies stammt von Videocardz.com, die ein Schreiben von Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Ltd. erhalten haben. Das Schreiben fordert Partner auf, im Januar Bestellungen aufzugeben, um Kostensteigerungen zu vermeiden, und dass die Werbepolitik ab dem 1. Februar gestrichen wird.

Die Begründung für die Erhöhungen liegt größtenteils in steigenden Materialkosten wie Kupfer, Silber und Zinn. Es ist möglich, dass das nichts mit den RAM-Erweiterungen zusammenhängt, aber zusammen machen diese Probleme es sehr schwierig, beim PC-Bau ein gutes Angebot zu machen.