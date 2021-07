Netherrealm und TT Games sollen auch in Zukunft ein Teil von Warner Bros. Games bleiben

Die Muttergesellschaft von Warner Bros. (Warner Media) schließt sich mit dem TV-Konzern Discovery zusammen, was unter anderem zur Folge hat, dass einige interne Abteilungen der beiden Studios verkauft werden sollen. Fans fürchten deshalb vor allem um die Zukunft von Netherrealm und TT Games, den Entwicklern von Mortal Kombat, bzw. der Lego-Spiele. Ein Unternehmenssprecher von Warner Bros. gab nun allerdings Entwarnung: In einer an TheGamer gesendeten Erklärung stellt das Unternehmen klar, dass "Netherrealm Studios und TT Games weiterhin ein Teil von Warner Bros. Games bleiben" werden. Damit dürfte die unmittelbare Zukunft der entsprechenden Teams vorerst gesichert sein.