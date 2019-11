Netherrealm Studios wollte Street-Fighter-Kämpfer in Mortal Kombat umsetzen, Capcom lehnte ab

Seit den 1990er-Jahren gibt es die beiden Lager Street Fighter und Mortal Kombat, die nicht unbedingt die besten Freunde sind. Dass die beteiligten Entwicklerstudios ihre Unterschiede begraben, wird auf absehbare Zeit wohl nicht geschehen, denn in der Vergangenheit soll ein solcher Versuch bereits einmal fehlgeschlagen sein.

Netherrealm Studios (das Studio hinter Mortal Kombat 11) soll Capcom zu sich eingeladen haben, um über die Möglichkeit zu sprechen, eine Figur aus Street Fighter in Mortal Kombat aufzunehmen. Diese Einladung wurde von den Japanern jedoch ausgeschlagen, sagte Street-Fighter-V-Produzent Yoshinori Ono. Er selbst erklärte, dass die Entscheidung nicht seine eigene gewesen sei, bestätigte jedoch, dass mehrere Capcom-Mitglieder zu der Zeit der Meinung waren, dass Mortal Kombat nicht gut zu ihren Street-Fighter-Charakteren passen würde. Der Entwickler schloss jedoch nicht aus, dass zukünftige Partnerschaften entstehen:

"Es ist wahr, dass ein Vorschlag für einen Street-Fighter-Charakter in Mortal Kombat von Capcom abgelehnt wurde. Aber ich persönlich war es nicht! Es gab viele Leute in der Firma, die das Gefühl hatten, dass es nicht gut zu unseren Charakteren passt. Ich habe Ed [Boon, Chefentwickler des Mortal-Kombat-Franchise,] auf der Brazil Game Show getroffen und mit ihm persönlich darüber gesprochen. Es ist also wahr - aber ich habe die Entscheidung nicht getroffen!"

Welcher Street-Fighter-Charakter passt am besten in das Universum von Mortal Kombat oder umgekehrt?

Quelle: Eurogamer.