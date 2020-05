Netherrealm beendet Freundschaften in Mortal Kombat 11 blutig und brutal

Netherrealm Studios und Warner Bros. füttern uns weiterhin mit Trailern, um auf die bevorstehende Aftermath-Story-Erweiterung in Mortal Kombat 11 hinzuweisen. Da wir die beteiligten Charaktere, Schauplätze, Fatalitys, das Gameplay und die Prämisse des neuen Story-Modus bereits kennen, gibt es absolut keine neuen Informationen, über die wir euch an dieser Stelle informieren können. Wer seine Freunde im neuen Kampfspiel nicht erniedrigen und in kleine Stücke zerschlagen möchte, nachdem er sie oder ihn im Match besiegt hat, erhält mit dem neuen Update (das Aftermatch am 26. Mai begleitet) kostenlos die Möglichkeit, sich in scherzhaften Zwischensequenzen mit dem Gegenüber anzufreunden.

