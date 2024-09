Netherreal Studios: "Wir wussten schon vor drei Jahren, was unser nächstes Spiel sein würde"

HQ

Bevor Mortal Kombat 1 tatsächlich angekündigt wurde, gab es Spekulationen darüber, an welchem Spiel Netherrealm Studios tatsächlich arbeitete. Da sie sich mit Mortal Kombat und Injustice abwechselten, dachten viele, dass ein neuer Teil der letztgenannten Serie nach Mortal Kombat 11 am sinnvollsten wäre.

Aber... Das ist offensichtlich nicht passiert. Mortal Kombat 1 wurde angekündigt und veröffentlicht. Jetzt ist es etwas mehr als ein Jahr alt, und obwohl mehr Inhalte dafür geplant sind, haben die Diskussionen über das nächste Spiel von Netherrealm wieder Fahrt aufgenommen. Denn jetzt ist es doch mal wieder Zeit für Ungerechtigkeit, oder? Und wann kommt er tatsächlich?

Es stellt sich heraus, dass das Warten vielleicht nicht so schlimm ist wie befürchtet und dass die Gerüchte vor zwei Jahren, dass das Studio tatsächlich Injustice 3 entwickelt, durchaus wahr sein könnten. In einem Interview mit ComicBook.com sagt der Chef des Studios, Ed Boon, dass sie bereits seit drei Jahren an ihrem nächsten Spiel arbeiten, was bedeuten sollte, dass die Fertigstellung nicht unnötig weit entfernt ist:

"Ich habe das schon einmal gesagt, aber wir beginnen mit der Planung des nächsten Spiels, lange bevor wir mit dem vorherigen Spiel fertig sind. Es gibt so viel Vorbereitungsarbeit, Recherche und Planung. Es ist absolut nicht so, dass wir nach dem Spiel sagen: 'Okay, was machen wir als nächstes?' Es gibt viele Leute, die an etwas arbeiten müssen. Wir wussten schon vor drei Jahren, was unser nächstes Spiel sein würde, und seitdem haben wir in irgendeiner Weise daran gearbeitet."

Wir drücken Injustice 3 immer noch die Daumen, und da James Gunn nächstes Jahr sein neues DC-Universum richtig starten wird, scheint 2025 oder möglicherweise 2026 ein sehr guter Zeitpunkt zu sein, um ein DC-Kampfspiel für maximale Synergie zu veröffentlichen. Oder was denkst du?