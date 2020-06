Netflix-Trailer enthüllt Sprecher der Cuphead-Zeichentrickserie

Dass sich Studio MDHR für ihre Projekte Zeit nimmt, das dürften die frustresistenten Fans von Cuphead mittlerweile wissen. Ein Jahr ist vergangen, seit die Entwickler eine Partnerschaft mit Netflix angekündigt haben, die eine auf Cuphead basierende Zeichentrickserie hervorbringen soll. Damals wussten wir noch nicht viel über das Vorhaben, das Projektleiter Dave Wasson in die Wege leiten wird. Mittlerweile ist zwar einige Zeit ins Land gezogen, doch viel mehr ist eigentlich noch immer nicht bekannt.

Immerhin wurde diese Woche ein kurzer Videoclip veröffentlicht, der uns die beiden Synchronsprecher Tru Valentino (Cuphead) und Frank Todaro (Mugman) vorstellt. Sie geben uns einen Eindruck ihrer Arbeit, während das provisorische "Coming Soon" am Ende des Videos darauf hindeutet, dass sich Fortschritte erzielt wurden. Hoffentlich können wir nächstes Jahr in das charmante Material eintauchen. Mal schauen, ob das hier nicht mit der erwarteten Erweiterung "The Delicious Last Course" zusammen veröffentlicht wird.