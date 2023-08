Netflix-Star: Marvel hat das Comedy-Genre zerstört

Adam Devine ist der Hauptschöpfer der lächerlich lustigen und schmerzlich unterschätzten Comedy-Serie Workaholics (Comedy Central) und hat in jüngerer Zeit in Netflix-Komödien wie Game Over, Man und The Out-Laws sowie in der neuesten Folge des beliebten Podcasts des Komikers Theo Von mitgespieltsprach er darüber, warum das Comedy-Genre im Sterben liegt und warum praktisch jede Filmgesellschaft mit Ausnahme von Netflix (das jedes Jahr Tonnen von Adam Sandler-Filmen veröffentlicht) sich heutzutage weigert, in Comedy zu investieren. Laut Adam ist es die Schuld von Marvel.

Adam Devine:

"Ich denke, Marvel hat es ruiniert. Ich habe das Gefühl, dass Superheldenfilme Komödien ruiniert haben, weil man ins Kino geht und erwartet, etwas zu sehen, dessen Herstellung 200 Millionen Dollar gekostet hat, und Komödienfilme sind das nicht. Sie fragen sich also: "Warum sollte ich den gleichen Geldbetrag ausgeben, um eine kleine Komödie im Theater zu sehen, wenn ich das ausgeben und etwas sehen kann, das 200 Millionen Dollar wert ist? Sie machen diese Filme immer noch irgendwie lustig, wie: 'Oh mein Gott, spricht der Waschbär? Das ist urkomisch!" Was es auch ist, aber es ist keine richtige Komödie... Jedes Studio brachte früher mehrere Komödien pro Jahr heraus, und es gab etwa 45 Komödien im Theater pro Jahr. So gibt es etwa jede Woche eine neue Komödie in den Kinos. Letztes Jahr waren es 6 oder 7. Es ist verrückt."

Er hat nicht unrecht, oder?