Netflix-Dramaserie Cleopatra wird der Geschichtsfälschung beschuldigt

Unter Historikern und Ägyptern gibt es online viel Aufsehen um das kommende historische Drama von Netflix über Königin Kleopatra. Der Trailer wurde seit seiner Premiere vor knapp einer Woche kritisiert, was den Streaming-Giganten dazu veranlasste, die Möglichkeit zu schließen, einen Kommentar zu dem Video zu hinterlassen, das zum Zeitpunkt des Schreibens mehr als 300.000 Abneigungen gegenüber 25.000 Likes hat.

Der Grund für all diesen Hass und diese Kontroverse ist, dass Netflix und die Serienmacher Adele James als Schauspielerin ausgewählt haben, um den historischen Herrscher zu porträtieren. Sie stellen sie einfach so dar, als hätte sie afrikanische Wurzeln und versuchen, die Show so zu vermarkten, als ob sie historisch korrekt wäre. Diese Behauptung wird von Akademikern stark abgelehnt und jetzt wird dem Streaming-Giganten vorgeworfen, die Geschichte zu fälschen.

Kleopatra, die in Alexandria geboren wurde, soll einer griechischen Dynastie europäischer Herkunft angehören, und der Versuch von Netflix, seine eigene Wahrheit zu verkaufen, hat dazu geführt, dass das Unternehmen mehrere Klagen von prominenten Personen erhalten hat, nicht zuletzt von Historikern in Ägypten - sowie das Land, das versucht, die Ausstrahlung der Show zu blockieren.

Jada Pinkett Smith, eine der Produzentinnen der Show, wurde mit den Worten zitiert , dass sie das Gefühl habe, dass es nicht genug Unterhaltung mit afrikanischen Königinnen gebe, was Berichten zufolge eine ihrer Inspirationen für das Projekt war.

"Wir bekommen nicht oft Geschichten über schwarze Königinnen zu sehen oder zu hören, und das war wirklich wichtig für mich, sowohl für meine Tochter, als auch für meine Gemeinschaft, um diese Geschichten kennen zu können, weil es Tonnen davon gibt!"

Adele James selbst, die Cleopatra spielt, hat online auf Kritiker zurückgeschlagen und diejenigen, die das Casting nicht mögen, gebeten, die Show einfach nicht zu sehen.

