Netflix zieht nach nur einer Staffel zwei neuen Originalserien den Stecker

Netflix hat gerade auf die Bremse getreten und zwei seiner neuesten Originalserien – The Residence und Pulse – nach nur einer Staffel abgesetzt. Es ist ein klares Signal, dass keine der beiden Serien es geschafft hat, schnell genug hohe Zuschauerzahlen zu erzielen, und leider ist es etwas, das wir immer wieder bei Netflix gesehen haben, einer Plattform, die bereits für genau dieses Verhalten berüchtigt ist. Performen oder verschwinden.

Für Kreative ist dies eine düstere Realität. Kurzlebige Produktionen bedeuten massive Verunsicherung und für die Zuschauer stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, sich emotional und zeitlich in eine Serie und ihre Charaktere zu investieren. Netflix zielt zwar darauf ab, seine Content-Pipeline zu optimieren, aber für Fans und Kreative schafft es ein zunehmend prekäres Umfeld – eines, in dem sich das Engagement entweder sofort oder gar nicht auszahlt.

Auffällig ist, dass The Residence, das vor über sechs Millionen Zuschauern Premiere feierte und vier Wochen lang in den Top 10 blieb, immer noch gestrichen wurde. Was Detektivin Cordelia Cupp angeht – wir werden nie erfahren, was als nächstes passiert. Pulse hingegen zog in der zweiten Woche fast neun Millionen Zuschauer an, musste dann aber einen starken Rückgang hinnehmen. Eines ist klar: Die Konkurrenz ist brutal, der Streaming-Krieg heizt sich auf und die heutigen Produktionen sind ultrateure Glücksspiele, bei denen eine unterdurchschnittliche Leistung tödlich sein kann.