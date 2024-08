Netflix zeigt neuen Trailer zu Terminator Zero

HQ

Netflix haben einen neuen Trailer für ihre kommende Anime-Serie Terminator Zero gezeigt, die den Aufstieg eines konkurrierenden KI-Netzwerks zu SkyNet in Japan, kurz vor dem Tag des Jüngsten Gerichts, verfolgt und wie es sich von der Kontrolle befreit, um Chaos unter den Menschen anzurichten.

Terminator Zero entsteht aus der Zusammenarbeit zwischen Netflix, Skydance und Production I.G, dem Studio hinter Ghost in the Shell, Kuroko's Basketball, Psycho-Pass, Haikyu!! und vielem mehr, so dass wir in guten Händen sind.

Der Trailer zeigt eine raffinierte Mischung aus 2D- und 3D-Animationen, viele furchterregende Terminator-Einheiten in menschlichen Gestalt und die Gruppe von Menschen, die versuchen, die Monstrosität, die sie erschaffen haben, zu zerstören, bevor es zu spät ist.

Terminator Zero wird am 29. August über Netflix veröffentlicht.