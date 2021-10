Netflix zeigt ersten Trailer zur zweiten The-Witcher-Staffel

HQ

Netflix möchte auf den Erfolg ihrer ersten The-Witcher-Staffel aufbauen und stellt dem Produktionsteam deshalb ein höheres Budget zur Verfügung. Nachdem wir in letzter Zeit einige kleinere Videoeindrücke und Bilder aus den neuen Folgen sehen konnten, ist es nun an der Zeit für einen richtigen Trailer von The Witcher: Staffel 2. Darin sehen wir Kämpfe mit verschiedenen Kreaturen und jede Menge Drama, da der Krieg mit Nilfgaard weitere Territorien in Mitleidenschaft zieht. Mitte Dezember startet das Format im Netflix-Abo.