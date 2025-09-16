Netflix zeigt ersten Blick auf das nächste Projekt des Teams, das Homeland entwickelt hat

Netflix hat der Welt das nächste kommende Projekt von genau den Leuten vorgestellt, die kürzlich Homeland erstellt haben. Diese Dramaserie mit dem Namen The Beast in Me dreht sich um eine Autorin, die in der Hoffnung, Inspiration für ihr nächstes Buch zu erhalten, einem Mann näher kommt, der einst der Hauptverdächtige für den Mord an seiner Frau war.

Mit Claire Danes und Matthew Rhys in den HauptThe Beast in Me rollen sind auch Brittany Snow und Natalie Morales zu sehen. Der Film soll bereits in zwei Monaten, am 13. November, auf Netflix Premiere feiern.

In der offiziellen Inhaltsangabe erklärt Netflix: "In der Thrillerserie hat sich die gefeierte Autorin Aggie Wiggs (Danes) seit dem tragischen Tod ihres kleinen Sohnes aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Als Geist ihres früheren Ichs kann sie nicht mehr schreiben – bis sie ein ungewöhnliches Motiv für ein neues Buch findet, als das Haus nebenan von Nile Jarvis (Rhys) gekauft wird. Er ist ein beeindruckender Immobilienmogul, der einst der Hauptverdächtige im Fall des Verschwindens seiner Frau war. Sowohl entsetzt als auch fasziniert von diesem Mann, jagt Aggie zwanghaft nach der Wahrheit - in einem Katz-und-Maus-Spiel, das tödlich enden könnte."

Einen Vorgeschmack auf die Serie haben wir auch in einem ersten Teaser-Trailer bekommen, den ihr unten sehen könnt. Erwarten Sie einen längeren Trailer, wenn wir der Premiere im November immer näher kommen.