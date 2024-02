Netflix zeigt erste Sekunden von Squid Game Staffel 2

HQ

Den meisten Streaming-Diensten geht es anscheinend nicht mehr so gut, aber das Gute daran ist, dass sie begonnen haben, noch härter zu arbeiten, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Das hat dazu geführt, dass in letzter Zeit einige großartige Filme und Serien gedreht wurden, und 2024 wird uns anscheinend noch mehr geben.

Zumindest nach dem neuen Trailer von Netflix zu urteilen, der viele der erwarteten Filme und Serien zeigt, die in diesem Jahr ihren Weg auf den Streaming-Dienst finden werden. Es ist irgendwie seltsam, dass Arcane Staffel 2 nicht enthalten ist, aber es mangelt nicht an anderen großartigen Serien mit Cobra Kai, The Umbrella Academy, Bridgerton und The Diplomat. Dazu kommen noch neue Sachen wie Beverly Hills Cop: Axel F, 3 Body Problem, Avatar: The Last Airbender, Atlas und Back in Action, und es gibt viele Gründe, sich auf das zu freuen, was 2024 auf Netflix kommt. Vor allem, wenn der Trailer damit endet, dass er uns die ersten Sekunden von Squid Game Staffel 2 zeigt.

Auf welche Filme und Serien freust du dich im Jahr 2024?