Netflix zeigt den bisher besten Blick auf Scott Pilgrim Takes Off

Am Wochenende enthüllte Netflix den offiziellen vollständigen Namen der Anime-Serie Scott Pilgrim vs. The World, die es entwickelt hat. Die Serie, die eigentlich als Scott Pilgrim Takes Off bekannt sein wird, wird den ursprünglichen Regisseur und die Besetzung des Live-Action-Films zurückkehren und ihre Rollen wieder aufnehmen, aber jetzt als Synchronsprecher für diese comicgenaue Anime-Produktion.

Da die Serie am 17. November 2023 ihr Debüt feiern soll, hat Netflix auch den vollständigen Trailer zur Serie veröffentlicht, in dem wir Teaser von Michael Ceras Auftritt als Scott, Mary Elizabeth Winsteads Ramona Flowers und den verschiedenen bösen Ex-Partnern erhalten, zu denen Starpower wie Chris Evans, Brandon Routh und Jason Schwartzmann gehören.

Schaut euch den Trailer unten an.