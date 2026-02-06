Netflix zeigt den Aufstieg und Fall der größten Eidechsen der Welt in The Dinosaurs

Wir werden vielleicht nie erfahren, wie Dinosaurier wirklich aussahen. Natürlich können wir anhand der Knochen eine fundierte Vermutung ableiten, aber die Wahrheit ist, dass wir einfach nicht sagen können, wie diese Kreaturen aussahen. Was wir tun können, ist, eine Dokumentation anzuschauen, in der ein Team talentierter CGI-Künstler cool aussehende Dinosaurier geschaffen hat, die uns das Gefühl geben, die coolsten Eidechsen aller Zeiten um etwa 65 Millionen Jahre verpasst zu haben.

The Dinosaurs ist der neueste Versuch, uns so weit in die Vergangenheit zu versetzen. Von Netflix in Zusammenarbeit mit Amblin Entertainment kommend, wird The Dinosaurs von Steven Spielberg als Executive Producer produziert, wobei Morgan Freeman seine sanften Stimmen für die Erzählung beisteuert.

Wir werden den Aufstieg und Fall der Dinosaurier-Ära durch die Dokumentation erleben, da sie Millionen von Jahren vormenschlicher Geschichte in einem praktisch Augenblick abdeckt. Im Trailer sehen wir mehrere Abschnitte, die jeweils auf dem besten Niveau der Dinos zu sehen sind. Es gibt einen Ankylosaurus, der gegen einen T-Rex kämpft, einen Spinosaurus, der mit dem Kiefer in einer Falle jagt, und viele andere große Eidechsen, die wir wiederbeleben sehen können, wenn The Dinosaurs am 6. März landet.