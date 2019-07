Netflix' Witcher-Serie greift Ereignisse aus "realer Welt" auf

Die kommende Netflix-Webserie zu The Witcher scheint langsam in die heiße Phase zu wechseln. Die Fantasy-Geschichte wird auf den Arbeiten des Schriftstellers Andrzej Sapkowski beruhen, allerdings habe die Drehbuchautorin Lauren S. Hissrich laut dem Boulevardmagazin Den of Geek auch reale Problemen in der Welt in das Format interagiert.

"Ich sage gern, dass The Witcher eine eigene Sache ist, aber ehrlich gesagt hat Game of Thrones [ein paar] Türen geöffnet", erklärte sie im Interview mit Den of Geek. "[...] Ich bin keine Fantasy-Autorin und hätte mich auch nicht als solche bezeichnet. Aber die Wahrheit ist, dass sich gute Fantasy auf das wirkliche Leben bezieht, nicht wahr? Es geht überhaupt nicht um die Fantasie, es geht darum was eigentlich passiert ist und zwar auf reale und geerdete Art und Weise. Es geht um Familie und Monster. Was wir hinzufügen können und was sich von anderen Fantasy-Shows unterscheidet ist, dass ihr eine Menge Monster und eine Menge Magie sehen werdet. Es gibt Zeiten, in denen ich [die Netflix-]Show als magische Horrorshow bezeichnen würde."

"Ich denke es ist unmöglich, eine Fantasy[-Geschichte] zu schreiben, ohne die aktuelle, reale Welt in Beziehung zu setzen. Die gute Nachricht ist, dass diese Bücher [bereits von sich aus] unglaublich politisch sind. Sie beschäftigen sich mit Rassismus, sie beschäftigen sich mit Fremdenfeindlichkeit, sie beschäftigen sich mit Feminismus."

Im selben Interview erinnert sich Hissrich auch an ihre Erkenntnis, dass die Witcher-Geschichten viele "starke Frauen" abbilden, die in der Show zum Leben erweckt werden sollen. Es gab jedoch einige unzufriedene Stimmen der Fans über bestimmte Casting-Entscheidungen, wie bei der von Freya Allan, die Ciri spielt.

"Dieses Franchise hat Millionen von Fans. Wir wussten, dass wir nicht alle glücklich machen werden", sagte Hissrich in einem weiteren Interview mit Entertainment Weekly. "Wie ihr wisst haben wir uns im Rahmen der Kontroverse alle möglichen Rollen angesehen. Und als wir Freya gefunden haben, haben wir ihr an diesem Tag ein Angebot gemacht. Sie ist unglaublich speziell. Sie ist jung, hat aber die Seele und die Reife von jemandem, der viel älter ist. Sie konnte diesem Charakter Tiefe verleihen. Wenn Freya in einer Szene mit Henry [Cavill - dem Hexer Geralt] ist, können sie es wirklich miteinander aufnehmen."

Auf welche Charaktere freut ihr euch?

