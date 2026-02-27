Netflix wird seine 80+ Milliarden Dollar nicht aufbringen Warner Bros. Übernahmeangebot entspricht Paramount Skydance s "überlegenem" Angebot

HQ

Nun, wir haben erwähnt, dass es diese Woche im Unterhaltungsgeschäft spannend werden könnte, und es ist definitiv das, was es geworden ist.

Nach dem kürzlich verbesserten Angebot von Paramount Skydance, das versuchte, Netflix' Übernahme von Warner Bros. auf bis zu 83 Milliarden Dollar anzufechten, wurde nun bestätigt, dass die Warner Bros. Discovery-Manager von dem verbesserten Angebot (das auf etwa 111 Milliarden Dollar geschätzt wird) überzeugt wurden und hoffen, dass die konkurrierenden Produktionsfirmen in einen Bieterkrieg verwickelt werden. Das wird jedoch nicht der Fall sein.

Netflix hat eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es erklärt, dass es sein Angebot nicht verbessern wird, was bedeutet, dass die WBD-Führung und der Vorstand eine große Entscheidung treffen müssen. Nehmen sie das finanziell größere Angebot von Paramount Skydance, das riskanter ist, weil es größtenteils durch Kredite und Schulden gebunden ist, oder nehmen sie das viel kleinere Angebot von Netflix, das weniger riskant ist, da der Streaming-Riese mehr eigene Gelder aufgeben kann? Es sollte auch erwähnt werden, dass Netflix eigentlich nur die IPs und Produktionsanlagen von Warner Bros. sowie HBO Max wollte, während Paramount Skydance den Großteil des Unternehmens, einschließlich seiner alten Netzwerke, haben will.

Zu dieser Entscheidung, festzuhalten und nicht zu verdrehen, haben die Netflix-Co-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters erklärt:

"Die von uns ausgehandelte Transaktion hätte Aktionärswert geschaffen und einen klaren Weg zur regulatorischen Genehmigung geschaffen. Wir waren jedoch immer diszipliniert, und zu dem Preis, der nötig ist, um das neueste Angebot von Paramount Skydance zu erreichen, ist der Deal finanziell nicht mehr attraktiv, weshalb wir es ablehnen, das Angebot von Paramount Skydance zu erreichen.

"Warner Bros. ist eine erstklassige Organisation, und wir möchten David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer und dem WBD-Vorstand für den fairen und strengen Prozess danken. Wir glauben, dass wir starke Verwalter der ikonischen Marken von Warner Bros. gewesen wären und dass unser Deal die Unterhaltungsbranche gestärkt und mehr Produktionsplätze in den USA erhalten und geschaffen hätte. Aber diese Transaktion war immer ein 'Nice to Have' zum richtigen Preis, kein 'Unbedingt haben' zu jedem Preis.

"Das Geschäft von Netflix ist gesund, stark und wächst organisch, angetrieben von unserem Portfolio und unserem erstklassigen Streaming-Dienst. In diesem Jahr investieren wir etwa 20 Milliarden Dollar in hochwertige Filme und Serien und erweitern unser Unterhaltungsangebot. Im Einklang mit unserer Kapitalallokationspolitik werden wir auch unser Aktienrückkaufprogramm wieder aufnehmen.

"Wir werden weiterhin das tun, was wir seit mehr als 20 Jahren als börsennotiertes Unternehmen tun: unsere Mitglieder begeistern, unser Geschäft profitabel ausbauen und langfristigen Aktionärswert schaffen."

Sind Sie von dieser Entwicklung überrascht und wie glauben Sie, dass diese massive Übernahmesituation in den kommenden Tagen und Wochen letztlich enden wird?