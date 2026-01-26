Netflix wird nun KI nutzen, um lokalisierte Untertitel und spezialisierte Werbung zu erzeugen

HQ

Wir haben zuvor gehört, dass alle großen Streaming-Dienste mit dem Einsatz von KI experimentieren, und die bisher gesehenen Beispiele waren nicht gerade beruhigend – wie Amazons fehlerhafte KI-generierte Zusammenfassungen.

Netflix hat nun in seinem neuesten Finanzbericht bekannt gegeben, dass auch das Unternehmen KI für eine Vielzahl von Funktionen einsetzt, die im Laufe des Jahres 2026 schrittweise eingeführt werden. Sie sagen, sie werden KI für die "Untertitellokalisierung" verwenden, was offenbar bedeutet, dass sie die ordnungsgemäße menschliche Übersetzung offizieller Untertitel reduzieren werden, neben vielen anderen Dingen:

"Wir nutzen weiterhin KI, um das Erlebnis unserer Mitglieder zu verbessern, und erweitern diese Fähigkeiten, um unsere Kreativteams und Werbetreibenden zu unterstützen. Im Jahr 2025 begannen wir, neue KI-Tools zu testen, um Werbetreibenden dabei zu helfen, maßgeschneiderte Werbung auf Basis des geistigen Eigentums von Netflix zu erstellen, und wir planen, diesen Fortschritt 2026 weiter auszubauen. Wir führten außerdem automatisierte Arbeitsabläufe für Werbekonzepte ein und nutzten fortschrittliche KI-Modelle, um die Kampagnenplanung zu optimieren, was diese Prozesse erheblich beschleunigte."

Wie sieht das in der Praxis aus? Netflix erklärt das ebenfalls:

"In der Inhaltsproduktion und -promotion nutzen wir KI, um die Lokalisierung von Untertiteln zu verbessern und es unseren Titeln leichter zu machen, mehr Zuschauer weltweit zu erreichen. Zusätzlich implementieren wir KI-gesteuerte Tools zur Unterstützung des Merchandisings, was unsere Fähigkeit verbessert, Mitglieder mit den relevantesten Titeln für sie zu verbinden."

Was hältst du von dieser Umsetzung?