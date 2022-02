Netflix wird 2022 pro Woche einen Film veröffentlichen

HQ

Obwohl die Aktionäre von Netflix mit der Performance des Streaming-Unternehmens zuletzt sehr unzufrieden waren, dürfen Kunden und Nutzer in der Zukunft viele neue Spielfilme erwarten. Genau wie im vergangenen Jahr möchte der Dienstleister im Verlauf der kommenden Monate wöchentlich einen neuen Film auf der Plattform einführen.

Mindestens 70 Projekte sind bis Ende 2022 geplant und ein kleines Teaser-Video zeigt uns auch bereits, was Abonnenten erwartet: Neben Knives Out 2, Enola Holmes 2 und Pinocchio wollen wir "The Gray Man" von den Russo-Brüdern hervorheben, da Ryan Gosling und Chris Evans in den Hauptrollen zu sehen sind. Eine Liste all dieser Filme mit erwarteten Terminen findet ihr hier.