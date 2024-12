Netflix' Wette auf NFL-Live-Spiele zahlt sich mit spektakulären Zuschauerzahlen aus

HQ

NFL Christmas Gameday Live war nicht der erste Vorstoß von Netflix in die Welt der Live-Sportveranstaltungen, aber es war der bisher bedeutendste. Dieses Jahr war das erste einer dreijährigen Partnerschaft zwischen der NFL und Netflix, um die Weihnachtsspiele für alle Netflix-Abonnenten weltweit zu übertragen.

Netflix soll 150 Millionen Dollar für zwei NFL-Spiele gezahlt haben: Kansas City Chiefs (die Super-Bowl-Sieger in diesem Jahr) gegen Pittsburgh Steelers und Baltimore Ravens gegen Houston Texans. Für die NFL war es ein Kinderspiel, da ABC/ESPN durchschnittlich 26 Millionen US-Dollar pro Spiel und 2,6 Milliarden US-Dollar pro Saison mit rund 100 Spielen zahlt.

Und auch für Netflix hat sich die Wette ausgezahlt. Laut ersten Zuschauerstatistiken schaltete fast ein Drittel aller Netflix-Abonnenten weltweit ein, um das Spiel der Chiefs gegen die Steelers zu sehen. Nicht nur Menschen aus den USA, sondern aus fast 200 Ländern. Netflix hat weltweit rund 282 Millionen Abonnenten.

Damit war das Spiel Chiefs vs. Steelers bis heute der zweitbeliebteste Live-Titel auf Netflix. Das bedeutet, dass es nicht gelungen ist, den Boxkampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson im November zu übertreffen, der laut Netflix mit über 108 Millionen Zuschauern das meistgestreamte Sportereignis der Geschichte war.

Netflix hat es jedoch geschafft, die Spitzenzahl der gleichzeitigen Zuschauer an einem Weihnachtstag, normalerweise der größte Tag des Jahres für Netflix, in den letzten 4 Jahren zu "überschatten". Sie erreichten dies mit ein wenig Hilfe von Mariah Carey und Beyoncé, die beim Auftakt und in der Halbzeit auftraten, und natürlich machten sie Werbung für die am meisten erwartete Netflix-Serie der Feiertage, Squid Game Staffel 2, die jetzt startet.

"Es gibt keine jährlichen Live-Events, ob Sport oder andere, die mit den Zuschauern vergleichbar sind, die der NFL-Football anzieht", sagt Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix. Und es stimmt: Die NFL stellt die TV-Einschaltquoten der NBA in den Schatten, die sinken.

Tatsächlich hat die NFL der NBA die Tradition "gestohlen", am Weihnachtstag zu spielen, da die NFL seit 2020 nur noch regelmäßig Spiele am 25. Dezember ansetzt.

Wenn Sie neugierig sind, können Sie diese beiden NFL-Spiele in den nächsten 24 Stunden auf Netflix streamen, was bedeutet, dass Sie noch Zeit haben, sie zu sehen.