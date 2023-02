Netflix: Was Sie im März 2023 sehen sollten

HQ

Da der März vor der Tür steht, fragen sich viele von Ihnen zweifellos, was Netflix für seine Abonnenten für den Monat bereithält. Mit einer neuen Liste aufregender Shows und Filme haben wir die unserer Meinung nach besten und interessantesten Ergänzungen für den Monat zusammengestellt.

Fernsehserie

Der berühmte Komiker ist zurück mit einem brandneuen Stand-up-Special, das sogar am Morgen des 5. März um 3:00 Uhr GMT für jeden in Großbritannien live ausgestrahlt wird.

MH370: The Plane That Disappeared - 8. März

Diese Dokumentarserie untersucht den verwirrenden Fall, der das Verschwinden des MH370-Fluges umgab, der bis heute ein offener Fall ist.

Agent Elvis - 17. März

Zeichentrickserie aus dem Studio hinter Spider-Man: Into the Spider-Verse, in der Matthew McConaughey den King of Rock and Roll spricht, als er in ein geheimes Regierungsprogramm aufgenommen wird.

Waco: American Apocalypse - 22. März

Limitierte Dokumentarserie, die sich mit dem Vorfall in Texas im Jahr 1993 befasst, als sich der Sektenführer David Koresh mit der Bundesregierung für eine 51-tägige Belagerung beschäftigte.

The Night Agent - 23. März

Diese Original-Serie greift auf, was passiert, nachdem ein Telefon im Keller des White House klingelt, das nie klingelt, tatsächlich klingelt.

Unstable - 30. März

Rob Lowe spielt die Hauptrolle in dieser Comedy-Serie, die sich um ein Biotech-Genie dreht, das versucht, die Trauer mit Hilfe seines Sohnes zu überwinden.

Filme

Dieser Film aus dem Jahr 2022 folgt zwei besten Freunden, die sich entscheiden, einen 2.000 Fuß hohen Funkturm zu besteigen und bald auf seinem Höhepunkt gestrandet sind.

The Unholy - 2. März

Dieser Horrorfilm aus dem Jahr 2021 erforscht einen jungen Teenager, der entdeckt, dass er die Fähigkeit hat, Menschen zu heilen, und bald darauf die Kräfte der Jungfrau Maria zuschreibt.

Luther: The Fallen Sun - 10. März

Idris Elba kehrt als seine langjährige Rolle eines grauhaarigen britischen Detektivs zurück, in einem Film, der nach der fünften Staffel des BBC-Krimidramas beginnt.

Marmaduke - 15. März

Owen Wilson und Emma Stone spielen die Hauptrollen in dem Film von 2010, in dem eine lästige Deutsche Dogge alle Arten von Chaos für seine Besitzer verursacht.

The Magician's Elephant - 17. März

Dieser animierte Spielfilm zeigt einen kleinen Jungen, der drei unmögliche Aufgaben eines seltsamen Elefanten erfüllen muss, die alle auf seiner Reise sind, um seine Schwester zu retten und ihr zu helfen.

Murder Mystery 2 - 30. März

Adam Sandler und Jennifer Aniston sind wieder zurück als Nick und Audrey in einer hoffentlich urkomischen und dämlichen Fortsetzung, in der das Paar die Entführung eines ihrer engen Freunde aufklärt, nachdem er bei seiner eigenen Hochzeit geschnappt wurde.