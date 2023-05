Netflix: Was Sie im Mai 2023 sehen sollten

HQ

Es ist ein neuer Monat, was bedeutet, dass Netflix sich darauf vorbereitet, eine ganze Sammlung neuer Inhalte auf seinem Streaming-Dienst zu veröffentlichen. Da eine riesige Menge ankommt, finden Sie hier alle Shows und Filme, die Sie im Mai im Auge behalten sollten.

Aber bevor wir eintauchen, haben wir unsere Auswahl auf die britischen Ergänzungen von Netflix gestützt, also wenden Sie sich an Ihren lokalen Service, um genaue Informationen zu erhalten.

TV-Sendungen:

Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte - 4. Mai

Das erste große Spin-off für Netflix' Historiendrama erforscht die frühe Lebens- und Nachfolgegeschichte des jungen Queen Charlotte.

Königin Kleopatra - 10. Mai

Diese Drama-/Dokumentarserie befasst sich mit der Geschichte hinter Ägyptens wohl berühmtester Herrscherin, Kleopatra.

Ultraman (Staffel 3) - 11. Mai

Die erfolgreiche Anime-Serie geht diesen Monat mit der dritten und letzten Staffel von Ultraman zu Ende.

Schwarzer Ritter - 12. Mai

Diese Science-Fiction-Actionserie aus Südkorea spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Welt von Luftverschmutzung verwüstet wurde und die Menschen sich auf Black Knights für Lieferdienste verlassen müssen.

Mulligan - 12. Mai

Mulligan erweitert das animierte Angebot von Netflix und erzählt die Geschichte, was passiert, wenn eine außerirdische Zivilisation die Erde zerstört und die Menschheit von vorne anfangen muss.

XO, Kitty - 18. Mai

In diesem Spin-off der To All The Boys-Serie trifft sich Kitty mit ihrem Fernfreund an derselben High School in Seoul, die ihre verstorbene Mutter besuchte.

FUBAR - 25. Mai

Arnold Schwarzenegger kehrt in dieser Serie zu seinen Action-Wurzeln zurück, die sich um einen CIA-Agenten dreht, der mit einem letzten Job beauftragt wird, nur um eine schockierende Enthüllung der Familie aufzudecken.

Filme:

Freaky (2020) - 4. Mai

Vince Vaughn und Kathyrn Newton spielen die Hauptrollen in dieser Horrorkomödie, in der ein Highschool-Abiturient die Körper mit einem geistesgestörten Serienmörder tauscht.

Die subtile Kunst, sich einen Dreck darum zu scheren - 9. Mai

Dieser Dokumentarfilm basiert auf dem Bestseller und erforscht die Besessenheit der Gesellschaft vom Streben nach Glück.

Ad Astra (2019) - Mai 10

Brad Pitt spielt die Hauptrolle in diesem Science-Fiction-Streifen über einen Astronauten, der eine gefährliche Mission durch das Sonnensystem unternimmt, um die Wahrheit über seinen vermissten Vater aufzudecken.

Die Mutter - 12. Mai

Jennifer Lopez führt diesen Actionfilm an, in dem sie eine ehemalige Attentäterin spielt, die in die Welt zurückgekehrt ist, die sie zurückgelassen hat, um die Tochter zu beschützen, die sie Jahre zuvor aufgegeben hat.

Opfer/Verdächtiger - 23. Mai

Dieser Krimi/Dokumentarfilm erzählt die Geschichte von Frauen, die sexuelle Übergriffe gemeldet haben und anstatt vom Rechtssystem geschützt zu werden, einer Falschmeldung beschuldigt und anschließend verhaftet und sogar inhaftiert wurden.