Netflix: Was Sie im Juni 2024 sehen können

Netflix hat einen ziemlich seltsamen Monat vor sich. Der Streamer hat Pläne für das Debüt mehrerer aufregender und vielversprechender Filme aufgestellt, aber anscheinend vergessen, sie auch mit erwarteten TV-Shows zu ergänzen. Es gibt ein paar aufregende Shows, einige neue, einige alte, die letztendlich für einen ziemlich interessanten Monat sorgen, besonders für Filmliebhaber.

Bevor wir uns damit befassen, was Netflix für Juni 2024 geplant hat, ein kurzer Haftungsausschluss: Wir haben unsere Auswahl auf die UK-Ergänzungen gestützt, also überprüfen Sie unbedingt vor Ort, ob Sie genaue Informationen erhalten.

Killing Eve: Staffel 3 - 1. Juni

Wir wollen nicht lügen, diese Saison hat den Ball irgendwie fallen lassen. Killing Eve wurde dank dieses fehlenden letzten Auftritts von einem Drama-Fernsehen, das man gesehen haben muss, zu einer ziemlich vergessenen Serie. Aber selbst wenn das der Fall ist, wenn Sie die Geschichten von Sandra Ohs Eve und Jodie Comers Villanelle verfolgt haben, werden Sie diese letzte Reihe von Episoden nicht verpassen wollen.

Unter Paris - 5. Juni

Dies ist definitiv nichts für die Thalassophobie-Betroffenen da draußen. Under Paris ist ein Streifen, in dem ein Meeresbiologe mit einem blutrünstigen Hai konfrontiert wird, der irgendwie tief in die Seine eingedrungen ist. Wenn Sie Kreaturen-Horrorfilme mögen und auf etwas anderes gewartet haben, um Jaws herauszufordern, ist dies ein Film, nach dem Sie Ausschau halten sollten.

Sweet Tooth: Staffel 3 - 6. Juni

Die letzte Staffel des Fantasy-Dramas. In den letzten Episoden von Sweet Tooth begibt sich der junge Gus auf eine letzte Reise, um zu versuchen, die Sick zu heilen und die Ursprünge der Hybriden zu entdecken. Erwarten Sie in dieser abschließenden Staffel einige herzzerreißende und emotional komplexe Erzählungen.

Hit Man - 7. Juni

Glen Powell ist derzeit die Person, die jeder Mann sein und mit der jede Frau zusammen sein möchte.Top Gun Der Star leiht Netflix seine Talente, um ein Auftragskiller zu werden, der sich verirrt, nachdem er sich in eine dubiose einheimische Frau, gespielt von Adria Arjona, verliebt hat.

Ultraman: Rising - 14. Juni

In diesem japanischen Animationsfilm kehrt ein Superstar-Baseballspieler nach Japan zurück, um den Mantel zu übernehmen und zum Helden zu werden Ultraman. Die Dinge nehmen jedoch eine unvorhergesehene Wendung, als besagter Baseballspieler Ken Sato auch die Aufgabe hat, einen kleinen Kaiju aufzuziehen, der zufällig das Kind eines seiner größten Feinde ist.

Triggerwarnung - 21. Juni

Jessica Alba stellt Netflix in diesem schrillen und düsteren Actionstreifen ihre Fähigkeiten zur Verfügung. Trigger Warning spielt Alba die Rolle einer Spezialeinheit, die, nachdem sie die Bar ihres Vaters geerbt hat und nach Hause zurückkehrt, mit einer bösartigen lokalen Bande konfrontiert wird und mit ihr kämpft. Erwarten Sie in diesem kommenden Film eine Menge hochgradig koordinierter und blutiger Action.

That 90s Show: Staffel 2 - Teil 1 - 27. Juni

Die Formans sind diesen Juni zurück auf Netflix. Nach der ersten Staffel von That 90s Show werden Leia und der Rest der Kinderbande aus der Nachbarschaft in den 1990er Jahren alle möglichen verrückten Späße anstellen, während die Großeltern Kitty und Red versuchen, die Dinge in Schach zu halten.

Eine Familienangelegenheit - 28. Juni

Zac Efron, Nicole Kidman und Joey King treffen in dieser romantischen Komödie von Netflix aufeinander. A Family Affair spielt King die Rolle eines Assistenten von Efrons Frauenschwarm, der wiederum in die Mutter von Kings Charakter, gespielt von Kidman, verwickelt und verliebt ist. Ja, die Dinge werden chaotisch werden.