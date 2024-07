Netflix: Was Sie im Juli 2024 sehen können

HQ

Ein neuer Monat bedeutet eine Reihe von Neuankömmlingen, die zu Netflix kommen. Für diesen Abschnitt des Sommers können wir uns auf ein paar vielversprechende Originals und eine Sammlung zusätzlicher Staffeln bereits beliebter Shows freuen, sowie auf die gelegentliche große Veröffentlichung in der Vergangenheit, die für den Streamer kommt. In diesem Sinne erfahren Sie hier, was Sie diesen Juli auf Netflix UK sehen können.

Star Trek: Prodigy (Staffel 2) - 1. Juli

Die animierte Kinderserie ist für einen zweiten Ausflug zurück und zeigt die Besatzung der USS Protostar, die mutig dorthin geht, wo noch niemand zuvor war.

Sprint - 2. Juli

Die nächste in einer langen Reihe von Netflix-Sportdokumentationen, Sprint, folgt einer Sammlung der schnellsten Athleten der Welt und dokumentiert ihren Weg an die Spitze des Sports.

Beverly Hills Cop: Axel F - 3. Juli

Eddie Murphy kehrt zu einer seiner bisher kultigsten Filmreihen zurück. Beverly Hills Cop: Axel F kehrt der Detektiv zu seinem alten Revier zurück, um die Person zu finden, die für die Drohungen gegen das Leben seiner Tochter verantwortlich ist.

Das Imaginäre - 5. Juli

Dieser japanische Film mag so aussehen, als wäre er von Studio Ghibli gemacht worden, aber das ist nicht der Fall. The Imaginary zeigt einen imaginären Freund, der damit beauftragt wird, seinen besten Freund und Schöpfer zu finden, bevor er verschwindet, nachdem die beiden getrennt wurden.

Lächeln (2022) - 9. Juli

Horrorfans können sich freuen, der beunruhigende Film aus dem Jahr 2022 feiert sein Debüt auf dem Streamer. Smile zeigt eine Frau, die von einem grausamen Wesen heimgesucht wird, nachdem sie Zeuge eines ungewöhnlichen und schrecklichen Vorfalls geworden ist.

Empfänger - 10. Juli

Im Anschluss an die Dokumentation Quarterback verfolgt Receiver das Leben mehrerer der besten Receiver der NFL, darunter Deebo Samuel, Davante Adams, Amon-Ra St. Brown, Justin Jefferson und George Kittle.

Vikings: Valhalla (Staffel 3) - 11. Juli

InVikings der letzten Staffel der Spin-off-Serie versuchen Leif Eriksson, Freydis und Harald, ihre Namen in die Wikingergeschichte zu schreiben, während sie sich mit heimtückischen normannischen Königen und Wikingerrivalen auseinandersetzen.

Explodierende Kätzchen - 12. Juli

Diese Zeichentrickserie ist eine Adaption des beliebten Kartenspiels. Tom Ellis spielt hier Godcat, die katzenhafte Verkörperung des Allmächtigen, die als vorübergehende Gefangenschaft der Gottheit dient, um ihm eine Lektion zu erteilen.

Ticket ins Paradies (2022) - 12. Juli

Die häufigen Partner Julia Roberts und George Clooney kommen in dieser Liebeskomödie aus dem Jahr 2022 wieder zusammen, die einem geschiedenen Paar folgt, das sich während der Hochzeit ihrer Tochter in Thailand wieder verliebt.

LaLiga: All Access - 15. Juli

Eine weitere Sportdokumentation, LaLiga: All Access, taucht tief in die höchste spanische Fußballliga ein und begleitet viele der beliebtesten Mannschaften und Spieler, die jedes Jahr an dem Turnier teilnehmen.

Cobra Kai (Staffel 6 - Teil 1) - 18. Juli

Der erste Teil der letzten Staffel der Action-Show. Bei der Rückkehr von Cobra Kai' wird der Miyagi-Do-Clan härter denn je daran arbeiten, die immer mächtigeren und gefährlicheren Cobra Kai Schläger unter der Führung von Sensei John Kreese zu besiegen.

Too Hot to Handle (Staffel 6) - 19. Juli

Ob man es liebt oder hasst, es ist normalerweise eines der größten Sommerangebote von Netflix. Too Hot to Handle wird mit einer neuen Besetzung von Personen zurückkehren, die in der Hoffnung auf Liebe in die Villa gehen, aber eher ihren ursprünglichen Wünschen nachgeben.

Das Dekameron - 25. Juli

Diese historische Komödie führt uns zurück ins 14. Jahrhundert, um zu sehen, wie eine verrückte Gruppe von Bauern versuchte, den Schwarzen Tod, die tödlichste Pandemie der Geschichte, zu überleben und zu überwinden.

Der Drachenprinz (Staffel 6) - 26. Juli

Das nächste Kapitel der Netflix-Zeichentrickserie steht vor der Tür. Bei diesem vorletzten Ausflug wird die Bande weiterhin versuchen, Frieden in das Land zu bringen.